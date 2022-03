New Cherbourg Stories Tome 3 : Hôtel Atlantico

Lors d'une enquête au théâtre de New Cherbourg, les agents Côme et Pacôme Glacère découvrent l'existence d'un trafic de faux papiers... Mais à quoi peuvent servir ces grossières contrefaçons ? Sans doute à abuser des émigrants venus de pays parfois lointains en vue de gagner le Nouveau monde. Car New Cherbourg est une ville d'accueil et de transit pour de nombreux étrangers, et tous sont hébergés à l'imposant Hôtel Atlantico... Julienne s'y infiltre comme cuisinière, tandis que les Glacère vont suivre la piste d'un boxeur photographe, décorateur de théâtre à ses heures, qui semble avoir réussi à prendre en photo un bien étrange phénomène... Mystère, vaudeville et relations diplomatiques sont au programme de ce nouvel album !