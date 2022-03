A tribord, toute !. Histoire de la droite en BD

Cette bande dessinée s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire politique racontée de façon dédramatisée par le biais d'une bd. Après l'histoire de la gauche en BD du même tandem, voici le deuxième tome qui complète ce diptyque d'histoire politique, les deux volumes se présentant comme le recto et le verso d'une même pièce de monnaie même s'ils se lisent de façon indépendante. A l'horizon de l'élection présidentielle de 2022, que nous inclinions vers la gauche ou la droite, nous nous posons la question : qu'est-ce qu'être de gauche ? de droite ? Cette construction historique qui a vu le jour sous la Révolution n'a cessé de se transformer jusqu'à nos jours. Cette bande dessinée se situe au carrefour de l'histoire intellectuelle, politique et culturelle et respecte la chronologie dans laquelle elle s'inscrit. Les auteurs revisitent l'histoire politique nationale de façon à la fois sérieuse et ludique et adoptent le même ton que celui utilisé pour le premier tome sur la gauche, sachant qu'il n'existe pas "une" droite mais plusieurs et parfois antinomiques : selon René Rémond, trois droites se confondent, la légitimiste, la réactionnaire et l'orléaniste sans compter la bonapartiste qui resurgit sous les traits du gaullisme. Aujourd'hui, nous retrouvons l'affrontement entre ces trois droites mais en tenant compte des mutations profondes de notre société avec également l'apparition de deux "nouvelles droites" : la démocratie chrétienne d'une part et d'autre part une droite ligueuse, fascisante et antisémite. Deux cents ans d'histoire au prisme de la droite (ou plutôt des droites) divisées et opposées l'une à l'autre font l'objet de cette bande dessinée : un sacré radeau de la méduse qui ressemble beaucoup à celui de la gauche !