Toute la famille ensemble

"Le temps révolu de l'amour est un feu de forêt". Grand-mère excentrique et passionnée, Paprika organise chaque année la fête du printemps. Dans sa maison remplie de souvenirs, elle reçoit ses enfants, ses petits-enfants, son ex-mari aussi... et la jeune femme qu'il vient d'épouser. Il y a ceux qui ont de nouveaux rêves, ceux qui s'accrochent à ce qu'ils ont construit, et ceux dont la vie bascule du jour au lendemain. Xavier de Moulins signe une comédie familiale incandescente sur les liens qui nous unissent ou nous jettent à terre. Une galerie de personnages confrontés à la même question : que reste-t-il quand on a tout perdu ?