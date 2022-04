Bande dessinée sans texte ou récitatifs. L'histoire se constitue comme une exploration de la narration non linéaire et laisse une grande marge de liberté d'interprétation pour le lecteur. On entre dans un rêve pour y suivre les parcours parallèles d'une femme aux yeux bandés à travers la forêt, et celui d'un doberman dont le comportement va évoluer à partir du moment où il avale un morceau de papillon. Les deux parcours se répondent et se complètent au fil des pages. Certaines images reviennent plusieurs fois à quelques variantes près, il y a des motifs récurrents, tout se réécrit petit à petit sur fond de métamorphose(s).