L'automne des magiciens Tome 1 : La Fugitive

Octavianne, huitième fille de la reine d'Elgem, a grandi dans le palais royal. A seize ans, sa soeur aînée régnante veut la marier contre son gré. Acculée, Octavianne s'enfuit et mène une vie d'errance, avant d'intégrer une école de magie runique où elle apprend à maîtriser ses pouvoirs naissants. Elle rencontre un jour Adalgis, un chasseur mi-homme, mi-lion qu'elle sauve et guérit. Mais bientôt Octavianne apprend que sa soeur est morte sans héritière, et que des assassins sont à ses trousses...