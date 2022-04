La Découverte de l'amour et du passé simple : Simon et Bärble

Dans ce deuxième volume, le héros Simon a 13 ans. Il observe la famille au sens large avec humour et tendresse. Petit bourgeois de banlieue populaire, il observe, déchiffre, les prises de position des uns et des autres, compare, mesure, s'initie à la politique, au théâtre, découvre le sionisme dans un camp de vacances à Hyères, le travail dans un grand magasin au rayon tissus, et après dans une usine où l'on fabrique des boulons au cours d'un voyage en Allemagne pour des vacances avec son frère Abram. C'est le temps de l'apprentissage, de la rencontre avec Bärble, des lectures, des timidités de l'amour naissant, de toutes les inquiétudes, des doutes...