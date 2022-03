Les Chroniques saxonnes Tome 5 : La Terre en feu

La saga épique à l'origine de la série Netflix The Last Kingdom Pour le roi Alfred, il est le " seigneur des batailles ". Il a acquis des richesses, s'est entouré d'hommes fidèles et d'une épouse bien-aimée. Mais Uhtred est accablé par la trahison et la tragédie. Alfred, malade, le presse de jurer fidélité à son fils et héritier Edouard, empêchant ainsi le seigneur de guerre de se venger de ceux qui lui ont volé sa demeure de Bebbanburg. A présent, Uhtred doit de nouveau défendre le royaume chrétien - dans une bataille qui pourrait anéantir la puissance grandissante des redoutables Danes. C'est ainsi qu'il rencontre une femme plus dangereuse que n'importe quel guerrier. Une tueuse, une intrigante qui détient un obscur pouvoir sur le coeur des hommes : Skade. L'esprit d'Uhtred de Bebbanburg est aussi aiguisé que son épée. Epine dans le flanc des prêtres et nobles qui façonnent son destin, ce Saxon élevé par des Vikings est déchiré entre la vie qu'il chérit et ceux qu'il a juré de servir... Une fresque flamboyante mêlant bravoure, trahison, sens du devoir et combats au coeur de l'une des périodes les plus fascinantes de l'Histoire. " Game of Thrones dans le monde réel. " The Observer " Un petit miracle littéraire : année après année, Cornwell nous offre les romans historiques les plus passionnants et accessibles de sa génération. " Daily Mail " L'oeuvre de Cornwell est magistrale et extrêmement bien documentée. " The Observer