Appare Ranman ! Tome 1

Une course automobile acharnée en plein coeur des Etats-Unis du 19e siècle... L'adaptation en manga de l'animé diffusé sur Wakanim ! Fin du 19e siècle. A la suite d'un accident, Sorano Appare, un ingénieur brillant mais asocial et Isshiki Kosame, un samouraï un peu couard, se retrouvent en Amérique après avoir dérivé depuis le Japon. Afin de rentrer chez eux, les deux compères sans le sou décident de participer à "l'American Transcontinental Race", une course acharnée reliant la côte ouest à la côte est des Etats-Unis. A bord d'une voiture à vapeur qu'ils ont construite, ils devront traverser des contrées sauvages, se battre contre des rivaux fous à lier, tout en se protégeant de l'environnement hostile et des hors-la-loi... Les deux amis pourront-ils gagner cette course impitoyable et obtenir la récompense afin de rentrer au bercail ?