Ce coffret réunit l'essentiel de ce qui constitue l'impressionnisme. Accompagné d'un livret explicatif, ce coffret déploie en format accordéon cinquante-cinq oeuvres majeures, évoquant au plus près l'un des mouvements les plus importants et les plus renommés de l'histoire de l'art mondial. Exposition Aux sources des Nymphéas : les impressionnistes et la décoration au musée de l'Orangerie du 02 mars au 11 juillet 2022. Ce courant né en France autour des années 1870 revêt des formesmultiples aussi bien par la variété de ses sujets quepar l'hétérogénéité des peintres qu'il rassemble. Monet, Renoir, Caillebotte, Cassatt, Degas, Morisot, Pissarro... autant de fortes personnalités artistiques qui s'expriment et se retrouvent néanmoins le plus souvent autour d'une même célébration de la modernité et du goût du plein air, du dessin pris sur le vif et des couleurs vibrantes.