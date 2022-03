Ennéagramme et pratiques éducatives avec les adolescents. Comprendre, accompagner et motiver

Ressource indispensable dans la pratique de nombreux accompagnants et facilitateurs, le modèle de l'ennéagramme a su trouver sa place chez les professionnels de l'aide et de l'accompagnement depuis plus d'une vingtaine d'années. Mieux se comprendre, identifier sa base et son fonctionnement, autant d'opportunités qu'il serait regrettable de réserver aux seuls adultes et dont peuvent bénéficier les plus jeunes. Dans ce guide, inspiré par de nombreuses années d'expérience, Jacques Prémont offre pour chaque base, un accompagnement détaillé et des applications concrètes. Un livre ressources à l'usage des professionnels (coachs), des éducateurs, des parents impliqués, soucieux de se doter d'un outil puissant au service du mieux-être ou des adolescents !