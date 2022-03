Les deux visages de Janvier

Un jeu du chat et de la souris captivant Fuyant les Etats-Unis où il risque la prison, Chester MacFarland s'est réfugié en Grèce avec sa femme. Tous deux tâchent d'avoir l'air de paisibles touristes, jusqu'au jour où Chester tue sans le vouloir un policier trop curieux. Rydal Keener, un jeune Américain désoeuvré et désargenté, est témoin de la scène et lui propose son aide. Chester s'attend à un chantage, mais Rydal paraît surtout intéressé par la ravissante Mrs MacFarland... Bientôt, les trois personnages vont se retrouver prisonniers les uns des autres, dans une de ces intrigues à l'impeccable rigueur dont Patricia Highsmith a le secret.