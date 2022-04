Après La musique du vent, Laetitia Gaudefroy Colombot nous invite à suivre l'esprit de la rivière. Poésie et linogravure rythmées par la Sauve. Peintre et art thérapeute, Laetitia Gaudefroy Colombot vit dans la Drôme. Elle est l'autrice de Bienvenue dans mon jardin et Maestro parus en 2014 aux éditions du Bon Pied, du Bonhomme de sable (avec Alain Nouvel) aux éditions Marie Delarbre (2019), de Gardienne en terre sauvage (2016) et La musique du vent (2018) parus aux éditions des Lisières.