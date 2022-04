Les deux vies de Louis Moray

A Vevey avant la Montée des eaux, le jeune Louis Moray, complexé et mal dans sa peau, se laisse entraîner dans le petit monde de la politique locale de la ville de Vevey. Il intègre l'UDC, principal parti politique en Suisse, pour le moins conservateur et patriotique. Sa représentante la plus en vue en ville, Françoise Dispute, ne manque pas de séduire dangereusement Louis, sur le point de commettre un assassinat. Louis a une mission : s'emparer d'une peinture dans le musée des Beaux-arts de la ville avant qu'une gigantesque vague la noie.