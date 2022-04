Éléments d’entomologie médicale

Dans un contexte d'échanges et de déplacements accrus entre les pays et les continents, une bonne connaissance des insectes porteurs des pathologies pour l'homme est essentielle dans les milieux scientifiques et médicaux. Cet ouvrage se compose de deux parties : - La biologie des insectes d'intérêt médical ; - Les symptômes, moyens diagnostiques et traitements des maladies transmises par les insectes.