Espagnol - Annales corrigées des concours d’entrée dans les écoles de commerce

L'ouvrage met à disposition de l'étudiant, pour travailler et se corriger : - tous les sujets et corrigés d'espagnol LVA et LVB de 2000 à 2021 - un index des clés permettant de résoudre les points les plus difficiles (114 notices grammaticales classées par ordre alphabétique) Il constitue ainsi un formidable outil d'entraînement à la version, au thème suivi et au thème grammatical, grâce à un système de consultation simple, compatible avec les différentes méthodes de travail des étudiants.