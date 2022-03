Les Enquêtes de Myrtille & Barnabé, tome 4. L’extraterrestre du grenier

Catastrophe ! Barnabé s'est cassé la jambe en glissant sur le trottoir gelé. Le voilà coincé chez lui, sans avoir le droit de bouger. Il s'ennuie, rien ne lui fait envie. Alors, il regarde par la fenêtre pour s'occuper. De l'autre côté de la rue, il se passe des choses étranges chez mamie Rose, la vieille voisine. Et si elle avait raison et que les extraterrestres existent ? Et qu'il y en ait un caché dans son grenier ? Myrtille et Barnabé n'ont peur de rien, pas même des affreux monstres de l'espace. Ils se lancent dans cette nouvelle mission. Une série destinée aux jeunes lecteurs, qui aborde tout en douceur des thématiques fortes et permet d'entamer le débat pour répondre aux questionnements des enfants.