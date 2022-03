La chaussette de Josette

"Alors voilà, c'est l'hiver et c'est l'histoire d'un escargot qui fait du vélo" , annonce une voix off. A l'image, on voit un cerisier chargé de fruits et une poulette en trottinette, qui s'insurge : "Non mais n'importe quoi ! Et pourquoi pas un chameau qui fait du tracteur ? Et puis d'abord, je m'appelle Josette. "... Le décalage total entre la description de l'histoire en off, repérable en haut de page dans un encadré, et la narration en images, vécue et commentée avec énergie par la rigolote Josette, se poursuit. On découvrira à la fin d'où vient la voix off : c'est un papa escargot, analphabète et miro, qui lit (ou essaie de lire, avec beaucoup d'imagination) le livre de Josette à son fils... Un jeu entre le texte et les images réjouissant, riche de situations farfelues et burlesques, qui célèbre les mille et une façons d'interpréter une histoire !