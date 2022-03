"Voici Yanagi, et voici Takata. C'est pas des si mauvais garçons : s'ils m'ont enlevée, c'est qu'ils avaient besoin d'argent. Takata dit qu'il a cassé son sabre et qu'il doit en racheter un. Au fait, moi, c'est Kyoko, et je suis la fille du calligraphe. Ils ont décidé de se cacher dans la montagne en attendant la rançon, mais mon père est si radin qu'ils peuvent toujours courir ! Avec Yanagi, on a pêché des poissons, et j'ai mis une branche dans l'oeil de Takata sans le faire exprès. Moi je m'amuse bien ! Mais Yanagi guette les gens dans la vallée. Bientôt, la montagne grouillera d'hommes du daimyo, le chef de la police. C'est là que j'ai l'idée proposer un plan époustouflant à mes nouveaux copains : le casse du siècle, pas moins ! "