Toquades de vie

A mi-chemin entre réflexion philosophique et analyse politique, cet ouvrage traite de sujets divers et variés, certains d'actualité, d'autres non, mais toujours à travers une réflexion personnelle sur la société et les fondements qui la régissent. L'écriture curieuse et maîtrisée de Sidoine Montcho analyse, étudie, questionne et apporte avec justesse un point de vue sur des sujets éclectiques : le temps, l'ignorance, les rencontres, la mémoire, le bonheur... Tel un dialogue avec les lecteurs, l'auteur engage, sur des points précis, une discussion avec ces derniers, tout au long de l'oeuvre. Un texte qui élève et qui amène à se questionner sur notre rapport aux choses et au monde.