Balades en famille Autour de Lyon

44 balades en famille pour prendre l'air et découvrir les richesses naturelles autour de la capitale régionale. Permettre aux lecteurs de profiter de la diversité des paysages qui environnent Lyon, c'est toujours l'objectif de cette édition totalement actualisée et enrichie de nouvelles balades inédites. Des berges du Rhône ou de la Saône au Beaujolais, en passant par le Bugey, le Pilat ou la Dombes, chacun peut programmer une petite sortie dominicale ou une vraie escapade d'une journée en pleine nature, selon ses envies et la saison. Pour chaque balade, un QR-Code permet de télécharger la trace gps pour suivre l'itinéraire à l'aide d'un smartphone.