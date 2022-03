Tragédies surnaturelles entre deux eaux. Tokyo, 2001. Takeshi Noda, un journaliste en pleine crise existentielle, doit fuir la mégalopole et se fait engager pour effectuer un reportage à Wagu, dans la Baie d'Ago, campagne reculée du Japon. Il va à la rencontre d'une communauté de amas, ces pêcheuses qui plongent avec un matériel rudimentaire au cours de longues descentes en apnée. Malgré un âge avancé, ces femmes n'utilisent aucune assistance pour leurs besognes. Et leurs exploits ne préservent pas leur quotidien de bien des dangers : que ce soit jadis des jougs yakuzas, ou désormais d'un monde rendant obsolète leur mode de vie millénaire. En les écoutant, Takeshi découvre que leur métier les a souvent placées au centre de récits déroutants : des chasses aux trésors aux rivalités sanglantes, mais aussi des drames de la jalousie aux fables inquiétantes... Captivé par leurs histoires, Takeshi fait sa propre introspection. Il sort de sa léthargie dans ce lieu reculé du monde, espace figé où semble dominer le surnaturel... A travers un roman graphique intimiste teinté de fantastique, Alexis Bacci nous plonge dans le quotidien et l'histoire des amas japonaises, ces plongeuses fascinantes dont la tradition tend à disparaître. Sur plus de 200 pages, il conte leurs drames et les colore de scènes oniriques, parfois cauchemardesques, aux reflets expressionnistes.