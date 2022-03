Les mondes electriques. Tome 1, Louise

Il y a de l'électricité dans l'air... En seulement quelques coups de tonnerre, le monde s'est effondré. D'étranges éclairs ont fait perdre la raison à l'humanité et seuls les enfants semblent avoir été épargnés par la folie généralisée. Dans ce nouveau monde dérangé, Jason a été séparé de Louise, sa grande soeur. Ils devront se retrouver dans une Londres en proie au chaos. Avancer dans le noir n'est pourtant pas chose aisée, d'autant que de nombreuses questions restent en suspens : quelle est la source de cette tempête surnaturelle ? A-t-elle également touchée la mère hospitalisée de Louise et Jason ? Le monde d'avant a-t-il tout à fait cessé d'exister ? Une société au bord de l'extinction, des enfants aux commandes de leur destin, la capitale anglaise sombrant dans l'anarchie et la violence, une porte ouverte sur un nouveau monde... Pour sa première série en solo Christophe Alliel propose un récit sans temps-mort avec de multiples rebondissements.