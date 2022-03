The Lapins Crétins Tome 1 : Luminarys Quest

Les gardiens de légende débarquent à Luminarys ! Bienvenue à Luminarys, un monde où la magie et ses miracles sont à la portée de chacun ! Mais tandis que le puissant sorcier Carnage cherche à s'emparer de la source de tout ce pouvoir, une mystérieuse prophétie se met en marche et provoque l'arrivée des Lapins Crétins. Sont-ils les gardiens tant espérés qui sauveront Luminarys ? Téo, Kimpa et le cyclope Léon, chargés de les accompagner aux confins de ce monde, sont bien décidés à le découvrir ! Mais pour l'heure, pas le temps de tergiverser, la Cité Lumière du Nord est menacée par les sbires de Carnage ! Il faut agir ! Luminarys Quest est un vrai shônen d'aventure imaginé par Mr Tan (4Life, Mortelle Adèle,...) et dessiné par le studio Minte. A mi-chemin entre fantaisie et RPG, il transportera le lecteur dans une aventure épique aux côtés de lapins crétins attachants et déjantés qui vont évoluer dans un monde fantastique où la magie règne en maître. Fans de jeux de rôle, de jeux vidéo et d'histoires d'aventures, ce manga est pour vous !