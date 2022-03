Une lycéenne entre en première littéraire au lycée HenryIV. Cette année-là elles ne sont encore que quelques unes en classe car l'établissement ne s'ouvre que peu à peu aux filles. Cette histoire est celle d'une adolescente rêveuse et littéraire tombée dans l'un des temples du savoir et qui, dans un premier temps, bénéficie de la force de l'admiration pour un lieu mythique aux yeux de tout enfant ayant une sensibilité esthétique. Mais après le bac les classes d'hypokhâgne et de khâgne deviennent pour elle un éteignoir. Classes d'élites, classes de formatage, la jeune femme met un moment à le réaliser et à s'en éloigner, puis se détourne et se lance dans une traversée, une recherche autre et absolue vers l'inconnu de soi, le judaïsme. Des livres au Livre se déploie son chemin.