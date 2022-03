La succession du duc de Tereford Tome 1 : Un héritage encombrant

Depuis qu'il est duc de Tereford, James est submergé de soucis. Les marieuses le harcèlent, et son nouvel hôtel particulier est un vrai capharnaüm qu'il va bien falloir ranger. La tâche est monumentale, et James n'est guère courageux. Pourquoi n'épouserait-il pas Cécilia, son amie d'enfance, véritable fée du logis ? Cela résoudrait tous ses problèmes. D'ailleurs, Cécilia adore rendre service. Mais la jeune femme refuse tout net. Elle veut se marier par amour, et il n'est pas question de sentiments entre eux, n'est-ce pas ? Vexé, James la regarde soudain différemment. Il se rend compte qu'il ne peut vivre sans elle et qu'il va devoir batailler pour ne pas perdre un tel trésor...