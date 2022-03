Le club de Maidenshop 1 : La cabotine

Architecte de talent, Brandon Balfour se précipite à Maidenshop quand sa soeur Lucy l'appelle au secours : son fils Christopher s'est amouraché d'une actrice. Pire, il veut l'épouser. Il faut intervenir. Brandon ne s'intéresse guère aux frasques de son neveu... jusqu'au moment où il apprend que ladite actrice se nomme Kate Addison. Une femme qu'il a follement aimée et qui lui a brisé le coeur. Une manipulatrice aussi cupide qu'ambitieuse. Il doit l'empêcher de nuire, la chasser au plus vite ! Mais face à Kate, toujours aussi belle et désirable, sa rancoeur et sa haine vont fondre sous le feu de la passion...