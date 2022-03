L'ombre des autres

"Il envisageait de changer de file quand le visage d'une fillette apparut dans le pare-brise arrière, parfaitement encadré par les autocollants écaillés. Elle semblait avoir cinq ou six ans. Visage lunaire, joues roses. Fins cheveux blonds rassemblés en deux couettes hautes. La première chose qu'il se dit, c'est qu'elle aurait dû être attachée. La deuxième fut : Izzy". Depuis ce jour, Gabe n'a jamais revu sa fille. Trois ans après le drame, il arpente jour et nuit l'autoroute dans l'espoir de la retrouver. De leur côté, Fran et Alice passent aussi leur temps en voiture... mais pour fuir ceux qui leur veulent du mal. Leurs histoires convergent vers un même groupe : Les Autres. Soumettez-leur une requête, ils trouveront une solution. Mais à quel prix ?