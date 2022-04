La perse antique pop-up (coll. pop-up historique)

Tout ce que vous devez faire, c'est de tourner les pages de ce fantastique livre pop-up pour donner vie à 8 incroyables scènes en 3D, pour découvrir cette ancienne civilisation de navigateurs et de guerriers. Un saut dans le temps pour découvrir la vie quotidienne dans Persépolis, la capitale de l'empire, et les autres grandes villes comme Babylone, pour participez aux tournois royaux de chaugan, le sport des rois, un sport d'équipe similar au polo, et pour découvrir leurs plus grandes inventions comme de grands domês d'argile. Les 8 fantastiques pop-ups vous plongeront dans le passé pour admirer tous les secrets des Perses.