PROVOQUE TA CHANCE ! Pourquoi certains en ont et d'autres pas... "Et si tout était affaire de regard et d'attitude face à l'existence ? Christophe Haag partage des témoignages exceptionnels et des travaux scientifiques qui donnent beaucoup d'espoir. Un livre inspirant qui éloigne nos peurs et donne confiance en la vie". Frédéric Lopez "Captivant, palpitant, étonnant, et profondément utile pour gérer nos quotidiens... Christophe Haag nous fait rêver, il nous amuse souvent, nous émeut, il nous effraye parfois, mais au bout du compte il nous invite à réfléchir sur notre condition humaine. A lire sans plus attendre ! " Pierre-Marie Lledo, neurobiologiste (INSERM, Institut Pasteur) La chance se provoque-t-elle ? Et si oui, comment ? Deux questions auxquelles ce livre, qui mélange récits d'aventures hors norme et découvertes scientifiques surprenantes, tente de répondre. Christophe Haag, spécialiste des comportements humains, a mené l'enquête trois ans durant. Il a notamment rencontré Annette, l'unique rescapée d'un crash d'avion en pleine jungle vietnamienne. Il a aussi croisé des chasseurs de trésors capables de dénicher une aiguille dans une botte de foin, longuement échangé avec des stars américaines du survivalisme et des explorateurs qui ont eu la baraka toute leur vie. Et tant d'autres personnes... L'analyse approfondie de la psychologie de ces serial chanceux lui a permis de percer à jour certains (de leurs) secrets. Ainsi ce livre, unique en son genre, offre-t-il au lecteur des clés concrètes pour attirer la chance. Christophe Haag est professeur HDR à l'emlyon business school, chercheur en psychologie sociale. Il est l'auteur de La Contagion émotionnelle (Albin Michel).