Systèmes d'information géographique. Cours et exercices corrigés avec GRASS et QGIS, 2e édition

Un système d'information géographique (SIG) est un système d'information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques issues de la télédétection (observation des ressources terrestres et de leur utilisation par l'homme). Les applications sont multiples : recherche du parcours le plus rapide pour la distribution du courrier par le facteur, du tracé dont l'impact sera le plus faible pour l'implantation d'une nouvelle ligne électrique, mais aussi aménagement du territoire, prospection minière, études de démographie, état des risques naturels... A travers une partie théorique et de nombreux exercices issus de cas concrets, l'ouvrage montre grâce aux logiciels libres GRASS et QGIS comment cartographier, référencer, modéliser et classifier les données recueillies dans une perspective de gestion de l'espace et présente une structure de gestion de projet adaptée à la gestion des bases de données spatialisées. Cette nouvelle édition est entièrement mise à jour et inclut de nouveaux développements concernant le web des données et l'utilisation de Python.