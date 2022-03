Grandir fille dans un monde qui n'est pas conçu pour elles. Vivre toutes les expériences baroques, cauchemardesques, absurdes des filles, mais aussi les moments de beauté et de grâce. Etre, telle une Alice au pays des merveilles, une héroïne qui explore le monde et ses multiples bizarreries. Alicia a été une fille et Alice au pays des merveilles, son livre de chevet. Elle est désormais une femme qui s'amuse à écrire les nouvelles aventures d'Alice au pays des femmes comme un conte cruel plein d'émerveillements, d'angoisses et de possibles. La vie d'Alice et celle d'Alicia s'entremêlent alors en une partition magique et universelle. Poursuivant une oeuvre originale et poétique, s'inspirant de sa propre expérience de femme, d'écrivaine et de lectrice, mais aussi de celles de toutes les femmes, Patricia Reznikov revisite le chef-d'oeuvre iconique de Lewis Carroll et nous offre un récit féministe et espiègle en même temps qu'elle nous convie à regarder les femmes au-delà du miroir.