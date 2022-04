Je colorie à l'infini la mer. Peinture surprise

Juste de l'eau et un pinceau pour peindre sans se tacher ! L'enfant découvre des images aux traits noirs. Avec le pinceau fourni, qu'il aura au préalable humidifié avec de l'eau, il passe sur ces zones et le décor apparaît... en couleurs ! En séchant, le décor disparaît petit à petit, l'enfant peut alors réutiliser son coloriage et recommencer. Contenu du bloc de coloriages : 8 coloriages 1 pinceau