Expérience magique. Tome 5, Pouvoirs. Partie 2

J'ai vécu une descente aux enfers. Je ne pensais pas qu'il était possible de cumuler autant de tuiles et de faire face à une méchanceté si brute. A l'intérieur, je suis abîmée, mais je n'ai pas le temps de me réparer. Quand on touche le fond, dans ma famille, c'est considéré comme la clé pour poursuivre vers de nouveaux horizons.