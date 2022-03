C'est Julie Ricci qui régale !

Mousse aux deux chocolats, gambas flambées au cognac, salade lyonnaise, tourbillons d'aubergine... voilà de quoi ravir les papilles des petits et grands ! Toujours entourée de ses fils et de son mari, Julie vous propose 30 recettes gourmandes et originales à réaliser en famille ou pour vos amis ! Rejoignez la communauté avec le #cestjuliericciquirégale !