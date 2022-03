Aujourd'hui la tyrannie

D'après un sondage de Challenges de fin octobre ? 2021, 61 ? % des Français estiment la Démocratie en danger. 18 ? % pensent même que la France a un régime autoritaire. Vivons-nous dans une tyrannie ?? Le tyran se reconnaît aux dix points suivants ? : 1. Nullité stratégique 2. Mise en place d'un système bureaucratique 3. Obsession du contrôle de l'information 4. Détestation de la famille et du mariage 5. Fascination pour la technologie 6. Déplacements de population 7. Soumission à l'influence étrangère 8. Mise en place d'un passeport intérieur 9. Mise à profit des épidémies 10. Instrumentalisation de la religion Sept tyrans, sept récits. Denys le Tyran, Savonarole, Calvin, Robespierre et Billaud-Varenne, Staline et Mao Tsé-toung. La méditation des leçons du passé est la seule prophétie des gens raisonnables.