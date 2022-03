Un défi à relever ; Une bouleversante promesse

Un défi à relever Le Dr Derrick Limone est désemparé. Lui qui vient de parcourir des kilomètres jusqu'à New York dans le seul but de réprimander Kira Peniglatt, l'infirmière chargée du suivi administratif de sa mère souffrante, voilà qu'il est... tombé sous son charme ! Cependant, que Kira lui plaise ou pas, il devra réprimer le trouble qu'elle fait naître en lui et parvenir à lui tenir tête... Une bouleversante promesse Qu'imaginait Jarrod, son défunt fiancé, en promettant à son ami Spencer qu'il serait le parrain de leur enfant ? Krissy fulmine. Adolescents, Spencer, Jarrod et elle étaient toujours ensemble. Jusqu'à ce que Spencer gâche tout et que Krissy ne veuille plus jamais le revoir. Aujourd'hui, par respect pour les dernières volontés de Jarrod, la voilà de nouveau à supporter les incroyables yeux bleus et le sourire suffisant de Spencer...