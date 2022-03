La maîtresse du Highlander

Allisun est sur le qui-vive. Depuis l'attaque des hommes de Jock Carmichael, elle a fait le serment de protéger le clan Murray, dont elle est la cheffe. Fuyant la forteresse familiale en flammes, elle trouve refuge avec les siens dans des grottes, en pleine montagne. Bien que Jock la traque sans relâche, Allisun refuse de céder à la peur. Courageuse et passionnée, elle est prête à se battre comme une lionne pour assurer l'avenir de ses vassaux et protéger sa petite soeur, Carina. Et ce n'est pas Hunter Carmichael, le séduisant neveu de Jock, qui l'empêchera de mener à bien sa vengeance...