Destin de guerrière. Terres d'Aquitaine, 872

Angers, Francie, 872 Angers est aux mains des Northmen, et Charles le Chauve a juré de la reprendre. Pour cela, il rassemble ses combattants et s'allie à Salomon, roi de Bretagne, qui commande à des Vikings. Thibaut, second fils de seigneur, ignore tout de la guerre, mais il est prêt à faire son devoir de chevalier. Elina, farouche combattante au bouclier des Terres du Nord, suit son jarl aux ordres de Salomon, dans l'espoir d'un somptueux butin qui mettra sa famille à l'abri. Leur première rencontre est marquée par le sang et la violence. La deuxième, au coeur de la nuit, marque le début d'une attirance impérieuse...