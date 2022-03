Enfant royal. Un héritier pour le royaume ; Le fils d'un prince ; Un enfant à protéger

Un héritier pour le royaume, Lucy Monroe Attendre l'enfant de Maksim de Volyarus aurait dû être une joie pour Gilian. Le prince n'est-il pas l'amour de sa vie ? C'était du moins ce qu'elle croyait voilà quelques semaines encore, jusqu'à ce jour où les médecins leur ont annoncé qu'elle ne pourrait peut-être pas avoir d'enfant. A la minute même, Maksim a brutalement rompu leurs fiançailles. Dans ces conditions, comment pourrait-elle l'épouser, comme il l'exige maintenant qu'elle porte son héritier ? Le fils d'un prince, Susan Stephens Assistante personnelle de Nico Fierrezza, le séduisant et très convoité prince héritier du royaume de Niroli, Carrie est aussi sa maîtresse. Mais Nico, elle le sait, est promis depuis toujours à une princesse de haut rang... Plutôt que de poursuivre cette liaison sans avenir, Carrie démissionne. C'est alors que, contre toute attente, elle apprend qu'elle est enceinte... Un enfant à protéger, Valerie Parv C'est avec stupeur que Kirsten retrouve Romain Sevrin. Romain, qui n'est autre que le père du petit Jeffrey ? son neveu qu'elle élève seule depuis la mort de sa soeur ? , et qui semble tout ignorer de sa paternité. Tiraillée entre la peur de se voir retirer la garde de Jeffrey et son attirance pour Romain, Kirsten ne sait pas si elle doit ou non lui révéler son secret...