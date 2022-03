La mésange qui voulait qu'on l'écoute

Comment on peut être petit et faire de grandes choses. Un bel album sur la confiance en soi et le fait de savoir regarder derrière les apparences. Dans la forêt, le bébé écureuil ne fait que pleurer, jour et nuit. Les grands animaux se rassemblent pour proposer des solutions, toutes farfelues et inutiles. La petite mésange a une idée mais personne ne veut l'écouter... Après avoir demandé à tous de l'aide pour arriver à faire entendre sa voix, elle agit comme bon lui semble... et ça fonctionne !