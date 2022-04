Lili Canaille, tome 2. Ma Cousine trop nulle

Lili est furieuse : Kim, sa cousine qu'elle déteste, doit passer la soirée chez elle. Juste le jour où elle avait invité ses copains à venir jouer dans le jardin. Kim n'aime ni grimper aux arbres, ni faire le cochon pendu, ni salir ses jolis habits. Elle n'arrête pas de donner des ordres et en plus, elle déteste les chiens de Lili, Frite et Chips. Lili échappera-t-elle à la tyrannie de sa cousine ?