La Fabrique des plantes. Tome 1

Au travers d'expériences scientifiques, et accompagné de la gourmande et pétillante Samara, un chercheur en biologie, spécialiste des plantes, vous plonge dans l'intimité de son jardin presque ordinaire. Une immersion dans un lieu familier, car cela pourrait être chez vous, et pourtant méconnu, puisqu'il possède de nombreux secrets bien gardés. Posez un nouveau regard sur les plantes qui vous entourent pour mieux comprendre le fonctionnement de ces êtres fascinants.