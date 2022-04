Le secret de la rosée

Une histoire sur l'art de s'interroger sur les mystères de la vie et de trouver les réponses par soi-même. L'HISTOIRE : Dans la forêt, Lysia la petite fée voudrait bien comprendre d'où vient la rosée qui tous les matins parsème le paysage. Après avoir interrogé la Reine des fées, la Déesse des Nuages, Grand-mère Grenouille et Dame Oiselle sans succès, elle décide avec ses quatre amies de s'installer dans la prairie et d'attendre la nuit...