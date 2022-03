Tout livre est une blessure, la trace de la violence du temps soutenue comme un chant. Incision est un livre de rupture individuelle et collective, mais surtout un livre qui s'inscrit en une tradition, la tradition mexicaine, mais qui dialogue avec une autre : celle du poème en prose français. Le poète fait face à sa mémoire, à son enracinement lointain, et parcourt ses habitations intérieures à la recherche de "la matière intacte d'autres années" . Une lueur se lève sur chaque ligne pour montrer son emblème, faire de la poésie une expérience et de la vie un manifeste : "Loin des conversations des adultes, dans un coin, devant un petit feu de camp, j'ai juré mon destin d'intempérie, j'ai promis de construire une maison errante de mots, de m'y enraciner, d'y édifier mon chant".