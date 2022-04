Les véhicules

De quelle couleur sont ces véhicules ? Pour le découvrir, l'enfant détache la page avec le véhicule qu'il souhaite peindre, trempe le pinceau fourni avec le bloc dans de l'eau, puis passe sur les motifs noirs. Que la magie opère ! Les motifs libèrent la couleur qui sera utilisée pour peindre la voiture. Dans ce bloc, l'enfant va ainsi découvrir les couleurs (rose, violet, jaune, bleu, rouge, vert) et 12 super véhicules : une voiture de course, un quatre-quatre, un van, une voiture de police, une décapotable, une voiture familiale, un camion-poubelle, un véhicule de livraison, une camionnette, une grande échelle, une ambulance et même un side-car !