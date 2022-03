MICRONUTRITION et NUTRITHÉRAPIE du SPORTIF: Optimisation des performances. 2e Ed. 2e EDITION

La micronutrition est actuellement reconnue pour faire partie intégrante de la préparation physique des sportifs. Plus précisément, cette branche, relativement récente de la nutrition permet, grâce à une prise en charge globale individuelle qui se réfère comme point de départ à l'optimisation de l'état de santé, de faciliter les différentes réponses physiologiques adaptatives mises en place au cours de l'effort et durant la récupération physique et mentale. Dans cette optique, la micronutrition intervient au niveau de l'ensemble des mécanismes biochimiques cellulaires qui objectivent la nutrithérapie, où la notion de synergie moléculaire est le pilier fondateur. Manger pour ne pas "perdre" prendra tout son sens lorsque le sportif consommera des aliments contenant les micronutriments dont il a besoin au regard de sa discipline, de son niveau de pratique et, le cas échéant, des carences détectées. Cet objectif dépend bien évidemment de la qualité du tube digestif et plus spécifiquement de l'intégrité de la barrière intestinale qui, au-delà de son rôle essentiel sur l'assimilation, représente le centre névralgique de l'ergogénie recherchée. L'utilisation des compléments alimentaires quant à elle pourra être proposée lorsqu'une situation "d'urgence" se présente ; mais devra impérativement tenir compte du statut micronutritionnel de l'athlète ainsi que de la biodisponibilité et des interactions mutuelles des molécules (vitamines, oligo-éléments, acides aminés, acide gras, pré - et probiotiques,...) ingérées. Ne pas respecter ces recommandations peut se finaliser par un effet délétère (i. e. ergolytique) non recherché ! Cinq ans après la sortie de l'ouvrage sur le sportif devenu référence dans le domaine, cette deuxième édition entièrement actualisée, enrichie de nouveaux chapitres, apporte les dernières connaissances et conseils pratiques aux sportifs qui désirent améliorer leurs performances en toute confiance, mais également à tous ceux qui souhaitent s'investir en nutrition spécialisée. L'expertise scientifique proposée par l'auteur est, comme toujours, totalement indépendante du lobbying industriel !