Les angoisses chez l'enfant. Comprendre pour apaiser, Edition revue et augmentée

Les angoisses et les craintes sont très courantes chez l'enfant, elles sont une réaction tout à fait normale face aux enjeux inévitables de sa vie : changement d'école, décès d'un proche, séparation ponctuelle d'avec ses parents, naissance d'un petit frère ou d'une petite soeur, divorce... Mais rassurez-vous, l'angoisse n'est pas nécessairement nocive pour l'enfant. Au contraire, chaque événement qui bouleverse son équilibre émotionnel peut favoriser la structuration de sa personnalité, pour autant que ses parents et proches sachent l'aider à gérer ses peurs et à les apprivoiser. C'est ainsi que l'enfant grandit et gagne en maturité. Mais quels sont les signes de l'angoisse chez l'enfant ? Comment évaluer si son enfant répond " normalement " ou pas à une situation anxiogène ? Comment réagir quand l'angoisse perturbe anormalement sa vie quotidienne ? Ce livre fait le point sur les angoisses infantiles et donne aux parents tous les outils pour aider leur bambin à les gérer en toute quiétude !