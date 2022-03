Manuel de transcription phonétique de l'anglais - avec exercices corrigés. avec exercices corrigés

Ce manuel s'adresse aux étudiants du supérieur dès la première année de Licence, aux débutants en phonétique ainsi qu'à ceux préparant les concours du CAPES et de l'Agrégation d'anglais. Il est également adapté à tous les anglicistes de niveau intermédiaire souhaitant approfondir et enrichir leur culture et leur pratique de l'anglais oral. Complet, il permet d'acquérir de façon progressive les concepts et les principes nécessaires à la maîtrise de la transcription phonétique de l'anglais en associant pratique raisonnée et approche authentique de l'oralité de l'anglais avec des fichiers audio. A découvrir : 20 chapitres proposant systématiquement une partie cours avec de nombreux exemples et une partie exercices près de 80 exercices corrigés Le plus : 23 fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses.