Vocabulaire thématique anglais-français 3e édition actualisée et enrichie - Le monde d'aujourd'hui : Société - Environnement - Economie - Politique - Technologie - Santé. Le monde d'aujourd'hui : Société - Environnement - Economie - Politique - Technologi

Cet ouvrage a pour but de fournir à l'étudiant levocabulaireet les idées réellement utiles et indispensables pour s'exprimer sur les sujets essentiels du monde d'aujourd'hui. Cette troisième édition actualisée et enrichie se compose de 116 sujets traités sous forme de chapitres de deux pages et s'articule autour des grands thèmes que l'on rencontre régulièrement dans les médias : les phénomènes de société, l'environnement, l'économie, la politique, la science, la technologie, la santé, le sport, les loisirs, l'Europe, le Royaume-Uni, les USA, la Chine, l'Afrique ou l'Inde. La page de gauche présente une quarantaine de mots et expressions dont l'étudiant est le plus susceptible d'avoir besoin pour parler d'un sujet. La page de droite comporte une quinzaine de phrases qui abordent les différents aspects du sujet et qui sont destinées à fournir des pistes de réflexion. Tirées pour la plupart de la presse anglo-saxonne, ces phrases, toutes traduites, permettront à l'étudiant d'enrichir encore ses connaissances linguistiques et lui serviront en même temps d'entraînement à la version anglaise.