Le royaume des Karedes

L'enfant du prince, Sandra Marton Alors qu'elle séjourne sur l'île d'Aristos, Maria succombe à un désir intense pour un inconnu. Un moment qu'elle regrette amèrement lorsqu'elle comprend que son amant est le prince Alexandros, qui ne voit en elle qu'une aventure. Et bientôt, elle apprend qu'elle est enceinte... Le play-boy du désert, Sharon Kendrick Quand le cheikh Kaliq Al'Farisi s'invite dans la modeste demeure de son père, Eleni est stupéfaite. Que fait ici cet homme puissant chez un simple éleveur de chevaux ? Quand elle comprend qu'il vient leur prendre Nabat, le plus bel étalon des écuries, sa peine est immense... et se mue en panique, lorsqu'il exige qu'elle vienne au palais pour s'occuper de Nabat ! La maîtresse secrète, Marion Lennox Jamais Holly n'aurait pensé revoir le prince Andreas, avec lequel elle a vécu une idylle passionnée à dix-sept ans. Andreas l'avait brutalement quittée pour diriger l'île et se marier. Mais aujourd'hui, la presse menace de dévoiler leur liaison, et de révéler qu'un enfant est né de cette union. Andreas exige qu'Holly quitte l'Australie... et l'épouse ! La fiancée insoumise, Kate Hewitt Kalila sait qu'elle doit épouser Zakir, roi de Calista. Désespérée, elle accepte malgré tout de suivre Aarif, le frère du roi, venu l'escorter. Aux côtés de cet homme au charme irrésistible, Kalila comprend qu'elle ne désirera jamais Zakir comme elle le désire, lui. Elle décide donc de fuir en plein désert...